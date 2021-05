Ein Neustart mit Freude und 625 Pferden

Vieles ist neu im heimischen Springreitsport, die Emotion ist aber gleich geblieben, wenn am Wochenende in Lamprechtshausen die Elite startet.

Vieles hat sich in den Zeiten von Corona verändert, vielfach auch der Blick auf diverse Dinge. Denn eines sei bei den ersten Turnieren in diesem Jahr auch ganz augenscheinlich gewesen: Jeder war freundlich, jeder hat geholfen, jeder war "heiß", dass er wieder im Sattel sitze, berichteten die heimischen Turnierveranstalter zu Saisonbeginn. Das war in der nicht gerade als Quelle der Harmonie bekannten österreichischen Pferdesportszene ja nicht immer so.

Nun wagt auch die oberste Liga einen Neustart: Ab dem ...