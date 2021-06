Ein Sommer mit O. J. Simpson

Der gefallene Superstar. Zwei Salzburger durften 1987 die Welt des O. J. Simpson erleben. Wie war das möglich?

Es war ein Anruf eines Freunds am 17. Juni 1994, vor knapp mehr als 27 Jahren: "Schau schnell auf CNN, da jagen sie O. J. Simpson über die Autobahn - ein Wahnsinn." Dutzende Streifenwagen jagten den früheren Football-Helden und Filmstar ("Die nackte Kanone") mit seinem weißen Geländewagen kilometerweit auf der Autobahn durch Los Angeles. Live vor einem Millionenpublikum im TV, weltweit. Am Lenkrad sein bester Freund und Football-Kumpel Al Cowlings, auch A. C. genannt. Auf dem Rücksitz saß O. J. Simpson, mit der ...