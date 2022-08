Ein Sportmärchen wurde wahr: Polcanova holt sich in München zweites Tischtennis-EM-Gold

Österreichs Tischtennis-Ass Sofia Polcanova hat sich am Sonntag zur Doppel-Europameisterin von München gekürt. Ihre deutsche Gegnerin Nina Mittelham musste im dritten Satz nach zwei mit 9:11 und 2:11 verlorenen Sätzen verletzt aufgeben, das Finale wurde mit 4:0 für Polcanova bewertet. Polcanova hatte mit der Rumänin Bernadette Szocs auch Frauen-Doppel-Gold geholt.

Es war die insgesamt zehnte EM-Gold-Medaille für Österreichs Tischtennis, aber erst die zweite im Einzel nach Liu Jia 2005 in Aarhus (DEN). Österreich steht damit bei den European Championships in München, wo in neun Sportarten EM-Medaillen vergeben wurden, bei vier Gold- und je zwei Silber- und Bronze-Medaillen.

Ihre Karriere fing in einem unbeheizten Keller an

Polcanova schrieb mit ihren drei Medaillen bei dieser EM das schönste Kapitel eines Sportmärchens. In ihrer Heimat, der moldawischen Hauptstadt Chisinau, hat sie als Mädchen in einem unbeheizten Kellerraum ihrer Schule mit dem Tischtennis-Training begonnen. Mit 14 Jahren übersiedelte sie nach Linz, wo sie beim heimischen Topclub Froschberg unterkam. Dort orientierte sich "Sonja" (ihr Spitzname) an Liu Jia, die bis Sonntag Österreichs einzige Einzel-Europameisterin gewesen war. Unter Tränen erinnerte Sofia Polcanova an ihren größten Förderer, ihren 2015 verstorbenen Vater Mihail: "Ich hoffe, dass mein Vater vom Himmel zuschaut und auf mich stolz ist."

Die Linkshänderin war bereits 2018 EM-Dritte im Einzel und Zweite im Mixed. 2014 holte sie EM-Silber mit der Mannschaft.

6000 deutsche Fans warteten vergeblich

In München hofften am Sonntag 6000 Fans in der vollbesetzten Halle wegen der Verletzung der deutschen Finalgegnerin vergeblich auf ein Tischtennis-Fest. Das Finale war eine der letzten Entscheidungen der European Championships in München. Das Multisport-Event mit Europameisterschaften in neun Sportarten hielt die bayerische Metropole zehn Tage lang in Atem. Mehr als eine Million Zuschauer verfolgten die sportlichen Wettkämpfe und weckten Erinnerungen an die Olympischen Spiele an gleicher Stelle vor 50 Jahren.

Auf ein Tischtennis-Spektaktel hoffen dürfen österreichische Fans: 2024 gibt es eine Heim-EM für Sofia Polcanova und Co. Austragungsort soll Innsbruck werden.