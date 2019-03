1959 stürzte Skirennfahrer Toni Mark zu Tode. Erst dann wachte der Weltskiverband FIS auf - und beschloss bessere Sicherheitsmaßnahmen.

Der 10. März 1959 war ein schwarzer Tag in der Geschichte des alpinen Skirennsportes, speziell in jener Salzburgs: Im Krankenhaus Tegernsee verstarb der frischgebackene Staatsmeister in der Kombination und gerade in die Weltklasse vorgestoßene Toni Mark vom SK Saalfelden, nachdem ...