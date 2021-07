Ein Vergleich, der für Tourdominator Pogacar gar nicht schmeichelhaft ist

Immer öfter wird Tadej Pogačar wegen seiner Überlegenheit mit Lance Armstrong verglichen - spätestens da kommt wieder das Thema Doping.

Am Ende waren dann doch alle Hoffnungen der Konkurrenz vergeblich: Dass Pogačars Team UAE dauerhaft nicht alle Angriffe parieren könne oder dass Pogačar in den Bergen irgendwann einmal eine Schwäche zeigen würde. Doch spätestens auf der 17. Etappe hat der erst 22-jährige Slowene eine Machtdemonstration gezeigt, nach der allen der Atem gestockt hat. Auf dem Weg zum Col de Portet hat er mit Jonas Vingegaard und Richard Carapaz, seinen direkten Verfolgern sowohl in der Etappe wie in der Gesamtwertung, Katz ...