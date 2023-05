Ein Vertrauter von Hermann Maier feierte seinen 75. Geburtstag

Der bekannte Salzburger Sportarzt Artur Trost feierte am Sonntag seinen 75. Geburtstag. Er spielte einst Fußball und stand bei TuS Vorau in der Steiermark im Tor. Beruflich war Trost viele Jahre im Landeskrankenhaus und danach als Oberarzt am Unfallkrankenhaus Salzburg tätig. Als Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie operierte und betreute er Sportler und Sportlerinnen aus verschiedenen Sparten. Er war Vereinsarzt bei Austria Salzburg, wo er im September 1994 im Europacupspiel in Mailand gegen Milan Keeper Otto Konrad verarzten musste, nachdem dieser von einer aus dem Publikum geworfenen Wasserflasche am Kopf verletzt worden war. Trost war auch bei Rennen auf dem Salzburgring und als Mitglied des ÖSV-Ärzteteams bei zahlreichen alpinen Großveranstaltungen im Einsatz. Sein prominentester Patient war Hermann Maier, dem er nach dem Motorradunfall am 24. August 2001 in einer siebenstündigen Operation das rechte Bein rettete und dem Flachauer damit im Jänner 2003 den Start in die zweite Karriere ermöglichte. Die Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin in Jena zeichnete Trost im Jahr 2004 als "Sportarzt des Jahres" aus.