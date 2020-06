Mit einem Trainingslager im Ötztal bereiten sich Österreichs Radprofis vom Team Bora auf die Extremsaison ab 1. August vor.

Eine ganze Radsportsaison mit allen Klassikern in nur drei Monaten - und am Ende noch ein World-Tour-Rennen in China? "Es ist ein ambitionierter Plan, aber es ist durchaus möglich", sagt Ralph Scherzer vom bayerischen Profiteam Bora-hansgrohe, bei dem gleich vier ...