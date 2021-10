Eine Künstlerin schlägt für Salzburg auf

Wenn Volleyballerin Ann Richards nicht gerade für die PSVBG im Bundesliga-Einsatz ist, erstellt sie beeindruckende Kunstwerke.

Das neu formierte Bundesligateam der PSVBG-Volleyballerinnen kommt in Fahrt. Beim 3:1-Sieg gegen Bisamberg/Hollabrunn am Samstag spielten Patricia Maros und Co. zwei Sätze lang wie aus einem Guss. Zwischendurch verlor das Team etwas den Faden, was für Trainer Uli Sernow logisch erklärbar war: "Drei Spielerinnen sind unter der Woche mit Grippe flachgelegen." Zu den Betroffenen gehörte Ann Richards. Die Kanadierin ist rasch genesen und trug am Samstag als Topscorerin (gleichauf mit Patricia Maros) schon wieder 18 Punkte zum ersten Saisonsieg bei. ...