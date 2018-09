Eine Lehrstunde für die Ducks Ladies

Die Football-Spielerinnen bewiesen bei der 0:42-Niederlage gegen die Danube Dragons Teamgeist.

Für die Salzburger Football-Spielerinnen der Ducks verlief der Start in die neue und zugleich erste Saison in der österreichischen Liga mit gemischten Gefühlen. Zum Auftakt der Spielzeit mussten sich die Mozartstädterinnen in Budapest den Wolves Ladies mit 0:12 geschlagen geben. Die Salzburgerinnen hielten die Partie einigermaßen ausgeglichen, konnten aber keinen erfolgreichen Abschluss für sich verbuchen.