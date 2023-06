Eine Tour der Leiden und der Kletterer

55.000 Höhenmeter, acht Bergetappen, ein Auftakt, der es schon in sich hat - und an der Spitze das Privatduell Vingegaard - Pogačar.

Jonas Vingegaard oder Tadej Pogačar - das ist die Frage und zugleich das Duell um den Gesamtsieg, wenn am heutigen Samstag in Bilbao im radsportverrückten Baskenland die 110. Tour de France beginnt. Bei einer Tour, die angesichts von acht Bergetappen mit vier Bergankünften und bei über 55.000 Höhenmetern in den Bergen entschieden wird und die auch heuer wieder den leidgeprüften französischen Radfans kaum Sternstunden ihrer Fahrer bieten wird.

Als Tadej Pogačar 2021 zum zweiten Mal bei der Tour triumphiert hatte, da schien eine neue Ära im Radsport angebrochen zu sein. "Der neue Kannibale" nannte (der alte Kannibale) Eddy Merckx seinen Nachfolger, der aber in der letztjährigen Tour eine ganz bittere Niederlage gegen Jonas Vingegaard einstecken musste, der bei Jumbo-Visma das deutlich stärkere Team hinter sich hatte. Nur ein einmaliger Ausreißer oder doch eine Trendwende? Die heurige Tour muss es zeigen. Pogačars Team UAE hat reagiert und nachgerüstet, so kam auch der Österreicher Felix Großschartner als Helfer dazu. Pogačar präsentierte sich schon früh in der Saison in Topform und gewann etwa die Flandern-Rundfahrt, ehe ihn ein Sturz Ende April gebremst hat. Als Spätfolge tritt er mit einem gebrochenen Kahnbein und vielen fehlenden Rennkilometern an - erst vergangenes Wochenende feierte er mit einem Sieg bei den slowenischen Meisterschaften sein Comeback.

Vingegaard ging ganz andere Wege, er setzt wie einst Lance Armstrong alles auf die Tour und bewies bei der Tour-Generalprobe, der Dauphine, seine Topform mit Sieg.

Auch wenn sich vor dem Start beide die Favoritenrolle gegenseitig zugeschoben haben, so ist eines klar: Ein Abwarten und Taktieren wird es heuer nicht geben, bereits die ersten beiden Etappen im Baskenland sind richtig hart. In der hügeligen ersten Etappe sind schon 3200 Höhenmeter versteckt, Sonntag wird die Runde der Clásica San Sebastián gefahren, die mit 209 Kilometern längste Etappe, dann geht es in die Pyrenäen. So steht früh ein aussagekräftiges Klassement.

Mit dabei sind auch sechs Österreicher in meist klar definierten Rollen: So wie Großschartner für Pogačar fährt, steht Gregor Mühlberger in Diensten des Movistar-Kapitäns Enric Mas. Marco Haller (Bora) ist schon zum achten Mal dabei, und auf einen sind viele im Feld gespannt: Der 25-jährige Osttiroler Felix Gall debütiert nach einer starken Saison (zuletzt Etappensieg und Führung bei der Tour de Suisse) bei der Tour und erhält beim französischen Team AG2R-Citroën viele Freiheiten. "Ein Etappensieg würde unsere ganze Saison retten", sagt er, was den Druck nicht kleiner macht.

Unmittelbar vor dem Start gab Netflix bekannt, dass es eine zweite Staffel der Tour-Serie "Im Hauptfeld" geben werde. Da rutschte im Vorjahr auch Großschartner in eine Rolle - angesehen hat er sich die Serie noch nicht. "Ich bin schon sehr gespannt. Aber nachdem ich gehört habe, dass es da viel um Leiden und Schmerzen geht, habe ich mir gedacht: Das schaue ich mir erst nach der Rückkehr an."