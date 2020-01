"Eine wahre Legende": Weltweite Trauer um Basketball-Ikone Kobe Bryant

Der völlig überraschende Unfalltod von Basketball-Legende Kobe Bryant ist in der Sportwelt und weit darüber hinaus mit ungläubigem Entsetzen aufgenommen worden.

Der ehemalige Superstar der Los Angeles Lakers kam am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben - zusammen mit seiner 13 Jahre alten Tochter Gianna und sieben weiteren Helikopter-Insassen. Von mehreren US-Präsidenten über Spitzenathleten anderer Sportarten bis hin zu Weltstars aus dem Film- und Musikgeschäft: Binnen kürzester Zeit liefen die sozialen Medien über mit Huldigungen zu Ehren Bryants und Mitleidsbekundungen an die Hinterbliebenen. Ein Überblick:

Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, sprach Bryants Familie im Namen der gesamten Stadt sein Beileid aus.

Auch US-Präsident Donald Trump äußerte sich auf Trump zum überraschenden Tod Bryants. Er sei "einer der wahrhaft größten Basketballer aller Zeiten gewesen, sein Leben hatte gerade erst begonnen".

Trumps Amtsvorgänger Barack Obama und Bill Clinton zeigten sich fassungslos, kondolierten Bryants Ehefrau Vanessa und ihren Kindern.

Etliche Sportgrößen aus der ganzen Welt brachten ihre Trauer auf den Sozialen Netzwerken zum Ausdruck. Formel-1-Weltmeister schrieb auf Twitter, Kobe Bryant sei eine "Inspiration für ihn" gewesen:

Tennis-Größe Rafael Nadal konnte die Todesnachricht nicht fassen:

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo bezeichnete Bryant als "wahre Legende":

Deutschlands bester Basketball aller Zeiten, Dirk Nowitzki, hat sich vom Tod Bryants auf Twitter "wirklich hart getroffen" gezeigt. "Du hast so viele auf der Welt inspiriert, mich eingeschlossen", schrieb er.

US-Sängerin Taylor Swift schrieb auf Twitter: "Mein Herz liegt in Stücken, seit ich von dieser unvorstellbaren Tragödie gehört habe."

Schauspieler Leonardo DiCaprio schloss sich den Huldigungen an:

Auch die Salzburgs Basketball-Aushängeschild BBU Salzburg huldigte dem Verstorbenen:

Quelle: SN