"Einfach ein Jammer": Peter Herzog muss weiter auf Marathoneinsatz warten

Marathonrekordler Peter Herzog hat auf dem Weg zu Olympia 2024 den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Warum er nicht in Berlin startet und wie er wieder aus dem Wellental herauskommen will.

Nächste Pause für den 36-jährigen Saalfeldner: Nach einem guten Trainingslager in St. Moritz und guten Einheiten in der Heimat setzten ihm Schmerzen in der Hüfte. Die Diagnose Schleimbeutelentzündung bedeutet für Herzog die Absage des geplanten Starts beim Berlin-Marathon Ende September. Und die Fortsetzung einer Pechserie. Seit dem Olympia-Marathon in Sapporo 2021 konnte er nur noch in Berlin 2022 starten. Dazwischen warfen ihn immer wieder Verletzungen und Krankheiten zurück. Zuletzt verhinderte eine Reizung im Oberschenkel im April beim Rotterdam-Marathon.

"Das Wort Planung nehme ich gar nicht mehr in den Mund", sagte Herzog dem Magazin "RunAustria" und verriet, dass ihm die Situation "mental den Stecker gezogen" habe. Als Wettkampftyp immer wieder gestoppt zu werden, sei "einfach ein Jammer".



Derzeit tüfteln sein Trainer Johannes Langer und er einen Plan B aus, um die zweite Olympiateilnahme noch zu ermöglichen. Keine Überlegung war für ihn übrigens der WM-Marathon, der am Sonntag in Budapest steigt. Dabei wäre er sogar ins Starterfeld gerückt (wie auch der zweite Langer-Schützling Eva Wutti bei den Frauen), weil viele Nationen ihre Kontingente nicht in Anspruch nahmen.