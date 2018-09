Eisbären wollen Krallen zeigen: Budget und Kader gestärkt

Der EKZ ist nach einer intensiven Kaderplanung guter Dinge. Vor allem im Angriff soll's vermehrt krachen: Zwei Kanadier sind ein Baustein, um den Zuschauerschnitt zu heben.

Die Leitungen liefen in den vergangenen Monaten heiß. "Die Kaderzusammenstellung war sehr zeitintensiv", sagt Philip Wurzer, der neue sportliche Leiter bei den Zellern. "Die meisten Stammspieler sind geblieben, dann haben wir zu adaptieren begonnen. Ein Kernziel hieß ,Back to the roots', also wie es in den vergangenen Jahrzehnten schon öfter der Fall war, Spieler aus Übersee zu bekommen."

Solche Importspieler konnte sich der EKZ tatsächlich angeln. Louke Oakley (29) und Peter LeBlanc (30) sollen künftig im Sturm ordentlich wirbeln. Wie kommt man an zwei Kanadier heran? Wurzer: "Über Agenten und durch Recherche. Es gibt in der Spielersuche statistische Richtwerte, man vergleicht intensiv. Auch ein Portal mit Highlight-Videos der Spieler kann man nutzen, da erkennt man Stärken schon ganz gut. Man führt lange Gespräche, hat viel Mail-Kontakt." Letztlich sei die Freude groß gewesen, als die Verträge unterzeichnet wurden. "Die beiden sind ein Grund, warum wir hoffen, dass wieder mehr Zuschauer - über 1000 im Schnitt - in die Eishalle stürmen. Wir wollen das Eishockey wieder zum Erlebnis machen. Um das zu schaffen, hat der neue Vorstand noch einige weitere Ideen auf Lager", sagt Wurzer.



"Ein Manko war

das Toreschießen"

Viel erhoffen sich die Verantwortlichen auch von der Rückkehr von Daniel Nageler (32). Er war zuletzt vor zehn Jahren Bestandteil der Kampfmannschaft war. In drei Saisonen für die Zeller erzielte der gebürtige Kärntner 49 Ligatore und 42 Assists. Danach spielte er zahlreiche Jahre in der EBEL für die Vienna Capitals und den VSV. Trainer Dieter Werfring kommt die verstärkte Offensive gelegen. "Ein Manko war das Toreschießen. Wenn man schauen muss, wie man überhaupt zwei Tore schießen kann, um eine Chance auf den Sieg zu haben, ist es für den Trainer auf Dauer anstrengend." Von offensiv spielenden Legionären erwartet sich Werfring "mindestens 15 Treffe".



"Wir haben junge Wilde, die hingehen, wo es wehtut"

Darüber hinaus habe man Spieler gesucht, die Druck und Energie mitbringen, wie der Coach betont. "Junge Wilde wie Florian Sinzinger und Paul Koudelka (beide 20) zeigen erfrischendes Eishockey, gehen hinein, wo es wehtut, rennen wie aufgezogen, können andere Spieler mitreißen. Mit Fabian Scholz und Fredrik Widen haben wir dazu zwei offensive Verteidiger, die in der Vorsaison top in der Punkteliste waren, und mit Franz Wilfan einen Routinier, der viele Tore macht." Im 23 bis 25 Mann starken Kader soll jeder seine Rolle finden, auch jene, die aus der eigenen U20 mit Top-Leistungen nachdrängen.

In Sachen Budget sind die Eisbären gut auf Kurs. Wurzer: "Es schaut so aus, dass wir es im Vergleich zu den letzten Jahren etwas erhöhen können - auf etwa 550.000 bis 600.000 Euro." Die Konkurrenz in der Alps Hockey League hat großteils noch weit mehr zur Verfügung. "Natürlich würden wir uns mit einem Budget von über einer Million leichter tun. Aber man muss mit seinen Möglichkeiten und Mitteln eben das Beste herausholen." Werfring ergänzt: "Prinzipiell spielt nicht das Geld Eishockey, sondern ein Charakter. Gegen klare Favoriten ist es schwer. Aber man kann das trotzdem egalisieren, wenn man mit dem nötigen Willen an die Leistungsgrenze geht."

Wenn das kontinuierlich gelingt und der Verletzungsteufel einen Bogen um Zell macht, dann sind Werfring und Wurzer zuversichtlich, erstmals das Play-off der Alps Hockey League zu erreichen. "Das ist ganz klar das sportliche Ziel." Unter 17 Teams ist dafür heuer ein Top-Zwölf-Platz nötig.