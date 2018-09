Eishockey: Innsbruck holte gegen Salzburg ersten Saisonsieg

Der HC Innsbruck hat in der Erste Bank Eishockey Liga den ersten Saisonsieg eingefahren. Im Duell der zuvor Sieglosen schlugen die Tiroler am Dienstagabend Österreichs weiter auf ein Erfolgserlebnis wartenden Meister Salzburg mit 6:5 n.V. (2:1,2:3,1:1;1:0). Andrew Yogan erzielte in der Overtime nach 4:05 Minuten den entscheidenden Treffer für die "Haie".

SN/gepa pictures Der HC Innsbruck besiegte die Salzburger.