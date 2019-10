Eishockeyspieler unter Opfern des Kitzbüheler Fünffachmordes

Eines der am Sonntagmorgen bei einem Fünffachmord in Kitzbühel in Tirol getöteten Opfer war ein 24-jähriger Eishockeyspieler aus Oberösterreich. Der junge Mann war zuletzt beim Kitzbüheler Eishockeyklub "Die Adler" unter Vertrag, davor spielte er unter anderem für die "Liwest Black Wings Linz". Beide Vereine drücken ihr Beileid und ihr tiefes Bedauern aus.

"Mit tiefster Bestürzung haben die Liwest Black Wings vom plötzlichen Ableben ihres ehemaligen Torhüters erfahren", schrieb der oberösterreichische Eishockeyverein in einer Aussendung. Der 24-Jährige arbeitete sich über den Nachwuchsbereich ins damalige Zweitligateam und wurde 2013/14 erstmals auch als Backup Torhüter in der Erste Bank Eishockey Liga eingesetzt. 2016 feierte er schließlich sein Debüt in der EBEL und absolvierte insgesamt 21 Spiele in der höchsten Spielklasse.

Bevor der 24-Jährige heuer zu den Kitzbüheler Adlern wechselte, spielte er in den letzten beiden Jahren beim EHC Wattens. Auch die Kitzbüheler Adler trauerten um ihren Torhüter. Der Oberösterreicher habe sich mit seiner ruhigen und besonnenen Art bestens im Team integriert und war allseits geschätzt und beliebt, schrieb der Verein auf seiner Homepage. Nach einem Heimspiel am Vorabend der Tat sei der 24-Jährige zum "Man of the Match" gewählt worden.

Quelle: APA