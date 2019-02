Eisschnellläuferin Vanessa Herzog Weltmeisterin über 500 m

Mit einem Paukenschlag hat Eisschnellläuferin Vanessa Herzog am Freitag ihre erste WM-Medaille geholt. Die Tirolerin gewann bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Inzell Gold über 500 m. Damit beendete sie die 37 Rennen dauernde Siegesserie der Japanerin Nao Kodaira, drückte in 37,12 Sek. ihren nationalen um 11/100, den Bahn-Rekord um 6/100 sowie Kodairas Weltbestzeit 2018/19 um 1/100.

Herzog sprach nach dem Rennen von einem quasi perfekten Rennen. "Ich bin gut weggekommen, das war meine schnellste Startzeit (10,43, Anm.). Und die Runde war einfach nur geil", sagte die ÖESV-Athletin auf Nachfrage der APA - Austria Presse Agentur. Sie war ins drittletzte Paar mit Brittany Bowe gelost worden, nach einem Fehlstart der US-Amerikanerin kam bei Herzog beim zweiten Startversuch ein bisschen Nervosität auf.

Letztlich legte die Innsbruckerin im drittletzten der zehn Paare jedoch ihr bisher bestes Rennen aufs Eis der Max-Aicher-Arena und brachte Kodaira gehörig unter Zugzwang. Die 32-Jährige hatte zuletzt am 12. März 2016 ein Wettbewerbsrennen über diese Distanz verloren und musste im letzten Paar nachziehen. Um 8/100 ging es sich für die Asiatin nicht aus, Bronze ging mit Konami Soga doch etwas überraschend ebenfalls an eine Japanerin (37,60).

Kodaira war am vergangenen Wochenende eigens einen Tag früher vom Weltcup in Hamar abgereist, um in Herzogs Haupt-Trainingshalle Inzell einen Tag mehr der WM-Vorbereitung zu haben. Die "Lokalmatadorin" wusste daher auch um die Gefährlichkeit ihrer größten Konkurrentin, hinter der sie in dieser 500-m-Saison sechsmal Zweite geworden war. Ihre drei 500-m-Siege in diesem Weltcup-Winter feierte Herzog in Abwesenheit Kodairas.

Freudestrahlend war auch Trainer und Manager Thomas Herzog. "Es war ein relativ perfekter Lauf", meinte er über die Leistung seiner Ehefrau. "Der Start ist extrem gut gewesen, die erste Gerade war sehr gut, auf der Gegengeraden hat sie sich nicht ablenken lassen von Brittany und hat einen sehr guten Kurveneingang gehabt in die letzte Kurve, hat dann ein bisschen Druck bekommen und war ein bisschen unsauber, ist aber traumhaft aus der Kurve herausgekommen."

Die Herzogs hätten gewusst, dass sie den Bewerb mit 37,0 oder 37,1 gewinnen können. Dementsprechend fiel auch Herzogs Jubel nach ihrem Zieleinlauf in der gut gefüllten, 4.000 Besucher fassenden Halle aus. Das Brechen von Kodairas Serie war für Thomas Herzog die Extra-Motivation: "Das war unser Ziel für die ganze Saison. Wir haben alles auf dieses eine Rennen, auf den 8. Februar ausgelegt."

Seine Frau habe wieder einmal gezeigt, dass sie mit Druck gut umgehen könne. "Das Gute ist, sie kann so abliefern. Wir waren wirklich beide angespannt den ganzen Tag." Der Fehlstart von Bowe sei letztlich sogar als gutes Omen zu Werten gewesen. "Sie (Vanessa Herzog, Anm.) hat das gehabt in Kolomna beim ersten EM-Titel und in Klobenstein beim zweiten EM-Titel. Bei allen guten Rennen hat sie eine Gegnerin, die einen Fehlstart macht. Sie behält aber die Nerven."

Das Ziel sei jetzt erreicht, auch wenn am Samstag (13.15 Uhr, live ORF Sport+) noch die Entscheidung über 1.000 m folge. Es bleibe da abzuwarten, wie es gelingen werde, noch einmal in die Medaillenränge zu laufen. Thomas Herzog: "Bis jetzt tun wir uns schwer, nach einem solchen 'Once-in-a-lifetime'-Erfolg noch einmal abzuliefern. Wir werden versuchen, dass wir den Tag bei Null beginnen. Aber Ziel war eine Medaille, jetzt ist es der Weltmeistertitel."

Es ist die insgesamt zehnte WM-Medaille im österreichischen Eisschnelllauf bzw. die erste seit knapp 19 Jahren, als Emese Hunyady am 5. März 2000 in Nagano Einzelstrecken-Bronze über 1.500 m geholt hatte. Die "Eisgräfin" hatte auch die davor einzigen WM-Titel in Rot-Weiß-Rot geliefert, nämlich einen am 6. Februar 1994 in Butte/USA im Mehrkampf sowie am 14. März 1999 in Heerenveen über 1.500 m.

