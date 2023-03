Eisspeedway: Franky Zorn gewinnt in Inzell den Vizeweltmeistertitel

SN In seinem bereits 30. aktiven Jahr hat der Pinzgauer Eisspeedway-Fahrer Franky Zorn wieder eine Medaille bei einem Großereignis holen können: Der 52-Jährige setzte nach dem EM-Titel vor wenigen Wochen noch einen drauf und gewann am Sonntag bei der Weltmeisterschaft im bayrischen Inzell die Silbermedaille. Zorn musste sich nur dem Schweden Martin Haarahiltunen geschlagen geben.

Dabei war der Eisritter unter denkbar ungünstigen Voraussetzungen in dieses Finale gegangen: Am Samstag war er noch in einem Lauf gestürzt, aber unverletzt geblieben: "Ich bin all-in gegangen. Die Halle war wieder voll - diese Saison ist einfach historisch", so der Salzburger nach WM-Silber - wie schon im Jahr 2000.drob