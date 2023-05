Eklat um russisches Militärsymbol bei Judo-WM

Mehrere Zuschauer der Judo-WM in Doha (Katar) wurden vom Veranstalter der Halle verwiesen. Sie hatten das St. Georgs-Band getragen, ein russisches Militärymbol, das in manchen Ländern verboten ist.

Für Menschen in der Ukraine steht das schwarz-orange gestreifte Band symbolhaft für die russische Aggression und den Angriffskrieg auf ihr Land. Mehrere europäische Länder haben das Tragen des Bands verboten. Am Montag wurden drei Zuschauer der Judo-WM in Doha mit dem St. Georgs-Band an der Brust vom Veranstalter gebeten, dieses zu entfernen. Weil sie dem nicht nachkamen, seien sie vom Weltverband IJF der Halle verwiesen worden. Bilder auf sozialen Medien zeigten die Betroffenen, offensichtlich ein Paar mit seiner Tochter.

Das St. Georgs-Band galt in Russland ursprünglich als Symbol für den sowjetisch-deutschen Krieg (1941 bis 1945), wird aber in jüngerer Vergangenheit auch als Zeichen der Unterstützung des politischen Kurses von Präsident Wladimir Putin gesehen. Auch bei den Feiern zum Jahrestag des Kriegsendes dieser Tage in Russland wurde es von vielen Menschen getragen.

Die IJF hat im Gegensatz zu manchen anderen Weltsportverbänden die Teilnahme russischer und belarussischer Aktiver bei ihren Wettkämpfen erlaubt. Sie müssen allerdings als neutrale Athleten antreten. 17 Judoka aus Russland nehmen an der WM teil. Der ukrainische Verband protestierte dagegen und behauptete, 14 der russischen Teilnehmer seien als Angehörige des Militärs oder nationaler Sicherheitsbehörden nicht startberechtigt. Dem widersprach die IJF, die allerdings acht Betreuer aus den genannten Gründen nicht zur WM zuließ.