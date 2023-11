Elias Erber kürt sich zum Mixed Martial Arts-Weltmeister

Den Traum real werden lassen

"In den ersten Momenten konnte ich noch gar nicht wirklich verarbeiten, dass ich nun Weltmeister bin", schildert Erber im PN-Gespräch. "Ich habe es mir natürlich in den Wochen und Monaten vor dem Bewerb immer wieder vorgestellt, aber auch jetzt ist es immer noch etwas überwältigend, dass ich den Titel geholt habe."

Bereits in Runde eins zeigte Erber gegen den Griechen Ioannis Marathias seine Klasse und verließ nach 7:24 Minuten als Sieger den Käfig. Erber kämpfte sich danach souverän durch die Duelle gegen die internationale Elite des Kampfsportes, zwang seine Gegner mit Würgegriffen und technischen Knockouts in die Knie und stand in der Endrunde schließlich dem Kasachen Samgat Shabdan, der schon bei den vergangenen MMA-Weltmeisterschaften seine Klasse unter Beweis stellte und sich einmal Silber und einmal Bronze sicherte, gegenüber.

In einem packenden Duell war es aber erneut der Bischofshofener, der nach dem Schiedsrichter-Entscheid die Oberhand behielt und über Gold jubeln konnte. "Ich wusste, dass keiner unschlagbar ist und ich mich auf meine eigenen Stärken verlassen kann. Dass ich zur WM reisen und mir diesen Traum erfüllen konnte, verdanke ich auch meinen Sponsoren - vielen Dank auch ihnen", erklärt der junge Bischofshofener weiter.

Am Sprung zum Profi-Sportler

Für Erber geht es jetzt in eine kurze Pause, ehe er in wenigen Tagen das Training wieder aufnimmt und weiter an seinem großen Traum vom Profi-Geschäft feilt. "Ich hoffe, dass ich den Sprung im nächsten Jahr schaffen werde", blickt der 21-Jährige in die Zukunft.