EM-Bronze an Dänemark nach Verlängerung gegen Frankreich

Dänemarks Handballer haben sich mit der Bronzemedaille für das verpasste EM-Endspiel entschädigt. In einem dramatischen Spiel um Platz drei setzte sich der Weltmeister am Sonntag in Budapest gegen Olympiasieger Frankreich mit 35:32 (29:29, 13:14) nach Verlängerung durch. Im Team der Skandinavier, bei denen Superstar Mikkel Hansen fehlte, glänzten Torwart Niklas Landin mit 18 parierten Würfen, Rückraumspieler Jacob Holm war mit zehn Treffern bester Schütze.

SN/APA (AFP)/ATTILA KISBENEDEK Dänemark musste für Bronze gegen Frankreich in die Verlängerung