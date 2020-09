England ist am Samstag mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Island in die Fußball-Nations-League gestartet. Das Goldtor erzielte Raheem Sterling in der 91. Minute aus einem Hand-Elfmeter. Zwei Minuten später schoss Islands Birkir Bjarnason einen Strafstoß über die Latte. Beide Teams beendeten die Partie nach Gelb-Rot für Sverrir Ingi Ingason (89.) und Kyle Walker (71.) zu zehnt.

SN/APA (AFP)/HARALDUR GUDJONSSON

Damit gelang den Engländern eine kleine Revanche für die Achtelfinal-Niederlage gegen Island bei der EURO 2016. Quelle: APA