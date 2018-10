England nach Sieg über Spanien im Jubelzustand

Vor allem mit ihrer beeindruckenden 3:0-Halbzeitführung haben Englands Fußballer in Sevilla für die ganz große Sensation am Nations-League-Montag gesorgt. Der schlussendliche 3:2-Erfolg gegen die zuletzt stark aufspielenden Spanier ließ britische Medien schwärmen, Coach Gareth Southgate sieht einen wichtigen Schritt nach vorn für die Three Lions.

SN/AFP/JORGE GUERRERO Besonders in der ersten Spielhälfte spielten die Engländer groß auf