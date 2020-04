Englische Premier League soll am 8. Juni fortgesetzt werden

Laut der englischen Zeitung "The Times" soll die Fußball-Premier-League am 8. Juni fortgesetzt werden. Die Verantwortlichen hätten schon vergangene Woche der Regierung ein Konzept für die Wiederaufnahme vorgelegt, hieß es. Demnach sollen die restlichen 92 Partien in "genehmigten Stadien" durchgeführt werden - maximal 400 Personen sollen Zutritt erhalten.

SN/APA (AFP)/ISABEL INFANTES Die ausständigen Spiele könnten bald nachgeholt werden

In der Premier League wird wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie seit dem 13. März nicht mehr gespielt. Liverpool fehlen noch zwei Siege zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren. Quelle: Apa/Ag.