Englisches Parlament erhob schwere Vorwürfe gegen Wiggins

Der fünffache Radsport-Olympiasieger Bradley Wiggins soll nach einem britischen Parlamentsbericht eine leistungssteigernde Substanz dazu genutzt haben, die Tour de France 2012 zu gewinnen. Damit habe er zwar nicht gegen die Anti-Doping-Regeln verstoßen, wohl aber gegen die Prinzipien seines Rennstalls Sky, heißt es in dem am Montag in London veröffentlichten Bericht über den Kampf gegen Doping.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Wiggins in Bedrängnis