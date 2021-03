Entscheidung über ausländische Olympia-Besucher erwartet

Die Entscheidung über den möglichen Ausschluss von ausländischen Besuchern während der Olympischen Spiele im Sommer in Tokio wegen der Coronavirus-Pandemie könnte am Wochenende fallen. Am Samstag finden diesbezügliche Beratungen der Veranstalter, lokaler und nationaler Regierungsvertreter und des Internationalen Olympischen Komitees statt. Das berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag.

