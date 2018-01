Entwarnung bei Thiem - Gutes Training mit Nadal

Zumindest eine leichte Entwarnung gibt es aus dem Lager von Dominic Thiem. Der zuletzt wegen einer Verkühlung angeschlagene Weltranglisten-Fünfte hat am Freitag in Melbourne ein Trainingsmatch mit Rafael Nadal absolviert und einen guten Eindruck hinterlassen. Da er sein Erstrundenmatch gegen Guido Pella (ARG) erst am Dienstag spielen muss, hat er auch einen willkommenen Tag mehr zum Regenerieren.

SN/APA (AFP)/PAUL CROCK Thiem machte gegen Nadal einen guten Eindruck