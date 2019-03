Leistungssport im Alter von 70 und mehr? Für drei Salzburger Vorzeigeathleten kein Problem.

Die Ärzte sind sich einig: Wer Sport treibt, altert gesünder. Es ist in der Tat nie zu spät, sich sportlich zu betätigen - am besten in jener Disziplin, an der man sich schon in jungen Jahren erfreut hat. Mit 70 ...