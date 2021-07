Erfolgreicher Saisonstart von Zweitliga-Meister BW Linz

Titelverteidiger Blau Weiß Linz ist mit einem Sieg in die neue Saison der 2. Fußballliga gestartet. Die Oberösterreicher bezwangen am Samstag Dornbirn mit 2:1 (1:0). Zwei Neuzugänge sicherten dem runderneuerten Meister die ersten drei Punkte. Nach einer Hereingabe von Simon Pirkl traf Julian Gölles zur frühen Führung (4.), in der 52. Minute verwertet Pirkl einen Pass von Michael Brandner zum 2:0.

Dornbirn kam durch einen Distanz-Freistoß von Anes Omerovic noch zum Anschlusstreffer, Zeit für eine Wende blieb aber nicht mehr.