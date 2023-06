Erfolgreicher Test von ÖFB-U21 gegen Island

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam hat ein Testspiel gegen Island am Freitag nach Rückstand siegreich bestritten. Die Auswahl von Werner Gregoritsch gewann in Wiener Neustadt durch Tore von Christoph Lang (27.) und Noah Bischof (50., 51.) mit 3:1 (1:1). Der Jahrgang 2002 ist damit seit der Neuzusammenstellung auf U21-Ebene in sieben Partien (vier Siege) ungeschlagen. Am Dienstag folgt bei Endrunden-Gastgeber Slowakei der letzte Test vor dem Start in die EM-Qualifikation.

Dort bekommen es die Österreicher ab September mit Frankreich, Slowenien, Bosnien-Herzegowina und Zypern zu tun. Die neun Gruppensieger und drei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich direkt für die Endrunde im Sommer 2025. Die weiteren sechs Gruppenzweiten spielen in Play-offs die letzten drei Tickets aus. In bisher fünf Anläufen unter Teamchef Gregoritsch ist der U21-Auswahl bisher ein Mal die Endrunden-Qualifikation gelungen (2019). Am Freitag unterstrich das Team um Yusuf Demir, Matthias Braunöder und Pascal Estrada sein Potenzial. Ari Sigurpalsson brachte Island zwar im Konter früh in Führung (6.). Die spielbestimmenden Österreicher drehten aber die Partie. Lang gelang nach Fallmann-Steilpass mit einer feinen Einzelleistung das 1:1. Der auffällige Angreifer von Sturm Graz hatte danach mit einem Schuss an die Stange Pech. Ein Joker brachte nach dem Seitenwechsel die Wende. Altachs Bischof staubte nach einem Braunöder-Eckball ab und traf 102 Sekunden später nach Demir-Freistoß per Kopf zum 3:1.