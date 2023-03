Erler/Miedler in Acapulco im Doppel-Finale

Alexander Erler und Lucas Miedler haben beim ATP-500-Turnier der Tennisprofis in Acapulco das Finale erreicht. Die beiden schalteten am Freitag (Ortszeit) mit einem 6:4,4:6,10:4 auch die topgesetzte Paarung Wesley Koolhof/Neal Skupski (NED/GBR) aus. In der Nacht auf Sonntag (MEZ) greifen Erler/Miedler somit nach ihrem dritten Titel auf der ATP-Tour nach den Heimerfolgen Kitzbühel (2021) und Wien (2022).

Vor dem Turnier in Mexiko war es für das Duo nicht nach Wunsch gelaufen, in Montpellier, Buenos Aires und Rio de Janeiro setzte es jeweils Erstrunden-Niederlagen. Gegner im Endspiel sind nun Nathaniel Lammons und Jackson Withrow aus den USA.