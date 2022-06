Ermacora/Pristauz bei WM in K.o.-Phase

Die Beach-Volleyballer Martin Ermacora/Moritz Pristauz haben bei der WM in Rom auch ihr zweites Gruppenspiel gewonnen. Das ÖVV-Duo bezwang am Sonntag die als Nummer 42 gesetzten Chinesen Wu Jiaxin/Ha Likejiang 2:1 (-19,19,13) und fixierten damit vor ihrem abschließenden Vorrundenmatch am Montag gegen die Niederländer Yorick de Groot/Stefan Boermans den Aufstieg in die K.o.-Phase.

Am Sonntagnachmittag waren noch Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und Robin Seidl/Philipp Waller im Gruppenspiel-Einsatz.