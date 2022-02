Erste Entscheidungen bei Winterspielen in Peking am Samstag

Am Samstag werden bei den Olympischen Winterspielen in Peking die ersten Medaillen vergeben. Aus dem österreichischen Aufgebot sind 17 Aktive am Start - in den Entscheidungen im Skiathlon der Langläuferinnen, im Frauen-Skispringen und im Biathlon in der Mixed-Staffel sowie in den ersten zwei von vier Männer-Einsitzerläufen der Rodler, in der Qualifikation im Snowboard-Slopestyle der Frauen und jener im Männer-Skispringen auf der Normalschanze.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Für Teresa Stadlober wird es ernst

Den Anfang bei den Medaillenbewerben macht Langläuferin Teresa Stadlober (08.45 Uhr MEZ), danach folgen die Biathlon-Staffel mit Lisa Hauser, Simon Eder und Co. (10.00) sowie das Frauen-Quartett um Daniela Iraschko-Stolz im Einzelbewerb (11.45). Um diese Zeit haben Snowboarderin Anna Gasser (03.45) und die Skispringer um Stefan Kraft (07.20) ihre Qualifikationen schon absolviert. Für die Rodler Wolfgang Kindl sowie die Brüder David und Nico Gleirscher geht es ab 12.10 Uhr darum, sich eine sehr gute Ausgangsposition für die Entscheidung am Sonntag zu schaffen.