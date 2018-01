Erste Liga-Niederlage von ManCity - 3:4 bei Liverpool

Manchester City hat in seinem 23. Spiel in der englischen Fußball-Premier-League die erste Niederlage kassiert. Nach 20 Siegen und zwei Remis verlor die Truppe von Trainer Josep Guardiola am Sonntag den Schlager bei Liverpool an der Anfield Road mit 3:4 (1:1). Tore von Leroy Sane (40.), Bernardo Silva (84.) und Ilkay Gündogan (91.) brachten nur Ergebniskosmetik für die "Citizens".

SN/APA (AFP)/OLI SCARFF Liverpool konnte Manchester City erste Liga-Niederlage zufügen