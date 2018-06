Erster Dauphine-Triumph für Sky-Profi Geraint Thomas

Der Waliser Geraint Thomas hat erstmals das Criterium du Dauphine gewonnen. Der Sky-Profi triumphierte beim Tour-de-France-Vorbereitungsrennen eine Minute vor seinem britischen Landsmann Adam Yates (Mitchelton), der auf der Schlussetappe der 70. Auflage am Sonntag von Moutiers zur Bergankunft in Saint-Gervais am Fuße des Mont Blanc siegte. Thomas reichte Rang fünf sicher zum Gesamterfolg.

SN/APA (AFP)/PHILIPPE LOPEZ Thomas triumphierte beim Tour-de-France-Vorbereitungsrennen