Erster Junioren-Podestplatz für Dominik Hödlmoser

In Slowenien fuhr Mountainbike-Talent Dominik Hödlmoser auf Platz drei.

Krankheitsbedingt erst verspätet in seine erste internationale Saison bei den Junioren eingestiegen ist Dominik Hödlmoser (Union MTB Club Koppl). Gleich nach dem Auftakt in Haiming/Ötztal ging es mit dem Nationalteam zum ersten Junior-World-Series-Rennen beim Weltcup in Nové Město in Tschechien. "Die Atmosphäre war schon eine andere als bei den Nachwuchsrennen in Österreich. Wenn mehr als 140 Starter an der Startlinie stehen, geht es anders zur Sache", sagte der SSM-Schüler. Von Startplatz 137 war die Herausforderung dann groß, ohne Startkarambolage durchzukommen und sich nach vorn zu arbeiten.

Dass der Formaufbau stimmt, zeigte sich letztes Wochenende beim internationalen UCI-C1-Rennen in Kamnik (SLO), wo Hödlmoser seine erste Podestplatzierung in der Juniorenkategorie einfahren konnte. Der dritte Platz gegen starke internationale Konkurrenz brachte auch erste wichtige Punkte für die Junioren-Weltrangliste. Diese sind wichtig für die Startaufstellung in den nächsten Rennen. "In der ersten Juniorensaison schon Punkte für die UCI-Rangliste zu erreichen ist schon eine coole Sache, mit der ich eigentlich nicht gerechnet hätte", sagte Hödlmoser.