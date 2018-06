Erster Stanley-Cup-Triumph der Washington Capitals

Die Washington Capitals haben sich erstmals in ihrer Vereinsgeschichte zum Meister in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gekrönt. Der Hauptstadt-Club gewann in der Nacht auf Freitag Spiel fünf auswärts gegen die Vegas Golden Knights mit 4:3 und entschied damit die "best of seven"-Finalserie mit 4:1 für sich. Damit wandert der begehrte Stanley Cup erstmals nach Washington.

SN/APA (AFP/Getty)/Harry How Washingtoner Jubeltraube nach dem historischen Sieg