Erstes Double-Double von Jakob Pöltl für San Antonio

Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl hat am Mittwoch sein erstes Double-Double für die San Antonio Spurs markiert. Der Center verzeichnete beim 105:93 gegen die Detroit Pistons elf Punkte und 14 Rebounds. Mit 34:04 Minuten kam der Wiener so lange wie bisher nie zuvor in einem NBA-Spiel zum Einsatz. Coach Gregg Popovich hatte ihn zum neunten Mal in der Startformation aufgeboten.

/APA (Archiv/AFP/Getty)/ELSA Pöltl mit elf Punkten und 14 Rebounds