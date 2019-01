Erstes Top-Ergebnis auf PGA-Tour - Straka in San Diego 13.

Golfprofi Sepp Straka hat sein erstes Top-Ergebnis auf der PGA-Tour eingefahren. Der gebürtige Wiener verpasste bei der mit 7,1 Mio. Dollar dotierten Farmers Insurance Open in San Diego als 13. einen Top-Ten-Platz nur um einen Schlag. Olympiasieger Justin Rose siegte mit 21 unter Par, der Weltranglisten-Erste aus England kassierte für seinen 10. Sieg auf der PGA-Tour fast 1,3 Mio. Dollar.

Tour-Neuling Straka hatte zuvor bei fünf Starts vier Mal den Cut verpasst. Im Torrey Pines GC war der 25-jährige Austro-Amerikaner aber von Anfang an dabei und durfte sich am Ende über 120.000 Dollar Preisgeld sowie 53 FedEx-Zähler gutschreiben lassen. Den ersten Top-Ten-Platz eines Österreichers auf der PGA-Tour verpasste der Longhitter nur hauchdünn, weil ein machbarer Birdie-Putt am Schlussloch nicht fallen wollte. Ein Schlag weniger und Straka wäre zudem für die gleich hoch dotierten Phoenix Open diese Woche in Scottsdale qualifiziert gewesen.

Anzeige

Mit insgesamt 11 unter Par war Straka aber in San Diego beispielsweise besser als Superstar Tiger Woods, der einen Schlag mehr benötigte und 20. wurde. In der Weltrangliste verbesserte sich Straka als weiterhin drittbester Österreicher hinter Bernd Wiesberger (215.) und Matthias Schwab (231.) um 87 Plätze auf Rang 358.

Endstand Farmers Insurance Open in San Diego (PGA-Tour, 7,1 Mio. Dollar, Par 72) nach 4 Runden: 1. Justin Rose (ENG) 267 Schläge (63/66/69/69) - 2. Adam Scott (AUS) 269 (70/66/65/68) - 3. Hideki Matsuyama (JPN), Talor Gooch (USA) je 272 - 5. Jon Rahm (ESP), Jason Day (AUS), Rory McIlroy (NIR) alle je 274. Weiter: 13. Sepp Straka (AUT) 277 (69/67/71/70) - 20. Tiger Woods (USA) 278 (70/70/71/67)

Quelle: APA