Erstmals wartet "NIKI" auf Österreichs "Sportler des Jahres"

Nimmt der zurückgetretene Ski-Star Marcel Hirscher einen "NIKI" mit in die Sportpension, oder wird Tennis-Ass Dominic Thiem erstmals Österreichs "Sportler des Jahres"? Bei den Damen ist das Rennen um die begehrte Auszeichnung noch offener. Das Geheimnis wird am Donnerstagabend bei der Lotterien-Sporthilfe-Gala in der Wiener Marx-Halle (20.15 Uhr/live ORF 1) gelüftet.

SN/APA (Archiv)/EXPA/MICHAEL GRUBER Thiem könnte Hirscher die Trophäe streitig machen