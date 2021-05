Erstrunden-Niederlage für Schnetzer/Petutschnig in Sofia

Nach der erfolgreichen Qualifikation mussten die Beachvolleyballer Florian Schnetzer und Lorenz Petutschnig beim Sofia Beach Open in der ersten Hauptrunde eine Niederlage einstecken.

Gegen die Ukrainer Denys Denysenko und Vladyslav Iemelianchyk schmerzte vor allem der knappe erste Satz, der schließlich mit 24:26 verloren ging. Im zweiten Durchgang setzten sich die Ukrainer mit 21:18 durch. Am Samstag treffen Schnetzer/Petutschnig auf die Lokalmatadore Hristo Kolev/Nikolay Kostov.

Julian Hörl und Laurenz Leitner haben bei der German Beach Trophy in Düsseldorf am Freitag gegen Harms Peemüller in 2:1 Sätzen gewonnen. Zu Pfingsten geht das Turnier weiter, dann warten bei dem unkonventionellen Bewerb auch wieder Squad Battles mit Viererteams.