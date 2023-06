Es braucht Vordenker im Salzburger Sport

Bekenntnisse allein für den Salzburger Sport sind zu wenig. Was es braucht sind Leuchtturmprojekte bei Großveranstaltungen. Was ist aus dem neuen Koalitionsprogramm für den Sport herauszulesen?

Die Annäherung zum Sport in der Salzburger Landesregierung nach einer Wahl bleibt unverändert. Meist wird berichtet, dass dieses offensichtliche Randressort gerne am Ende von Koalitionsverhandlungen vergeben wird. Frei nach dem Motto: Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Das Auftrittsstatement des neuen FPÖ-Sportlandesrates Martin Zauner passte bei der Präsentation der Regierungsspitzen dazu: "Zum Schluss noch der Sport - wie in den Medien", hieß es sinngemäß und es war damit wieder der gewohnt holprige Start. Wertschätzung für dieses Ressort sieht ...