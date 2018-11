Es gibt keinen Grund aufzugeben

So erobern Athleten mit Behinderung die Sportwelt. Ihre Lebensgeschichte bewegt. Fünf Porträts von Sportlern mit außergewöhnlichen Schicksalen.

Sie sind die eigentlichen Sporthelden unserer Zeit. Nur Sporthelden? Mythos inklusive, aber auch manchmal, wie bei Oscar Pistorius, zum Scheitern verurteilt. Menschen, die mit einem Handicap in der Welt der "Nichtbehinderten" sich durchgesetzt haben, glänzen durch besondere Fähigkeiten: Ausdauer, Mut und Hingabe für ihren Sport. Die Trennung in Behinderten- und Nichtbehindertensport hat in ihrer Karriere nie eine Bedeutung gehabt. Die SN haben fünf Schicksale von Sportlerinnen und Sportlern aufgegriffen, die als Beispiel, als Ansporn für den sportlichen Weg ganz nach oben dienen können.