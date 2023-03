Es zählt die Wertschätzung für den Sport

Ob Jung oder Alt - Sportlerehrungen können immer motivieren.

Am Tag danach wird diskutiert, gejubelt und gehadert. Die Leonidas-Gala Donnerstagabend hat nach der Sportlerwahl der Salzburger Nachrichten auch diesmal niemanden im heimischen Sport - und sogar darüber hinaus - kalt gelassen. Das ist gut so. Und gefeiert wurde sowieso bis in die frühen Morgenstunden (siehe auch Leonidas-Sonderbeilage im Stamm).

"Die Leonidas-Gala ist die wertschätzendste Sportlerwahl in Österreich", meinte etwa der Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC), Peter Mennel, "außergewöhnlich wertschätzend für den Sport und für alle Aktive". ...