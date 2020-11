Espargaro im GP von Valencia auf Platz drei

KTM-Polesetter Pol Espargaro ist im MotoGP-Rennen von Valencia auf Rang drei gerast. Der Spanier musste sich am Sonntag nur den zwei spanischen Suzuki-Fahrern Joan Mir und Alex Rins geschlagen geben, die den ersten Doppelerfolg für die japanische Marke seit 1982 holten. WM-Leader Mir feierte seinen ersten Sieg in der Königsklasse und baute damit seine Führung in der Gesamtwertung aus, da sein erster Verfolger Fabia Quartararo (Yamaha) früh ausschied.

SN/APA (AFP)/JOSE JORDAN Mir konnte seine Führung ausbauen

Quelle: SN