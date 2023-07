Euphorischer Empfang für Gall, Sieg für Gogl in Wels

Österreichs Tour-Held Felix Gall hat am Mittwoch das 24. Welser Innenstadtkriterium auf Platz zwei hinter Michael Gogl beendet. Gogl (Alpecin) setzte sich nach 60 Runden bzw. 48 km im Zielsprint einer Dreierspitzengruppe vor Gall (AG2R) und Sebastian Schönberger (Human) durch. "Nach drei Wochen Tour de France bringt man eine gewisse Tempohärte mit, aber Wels ist immer ein hartes Pflaster", sagte Gogl. Gall war von den etwa 10.000 Zuschauern euphorisch empfangen worden.

In der oberösterreichischen Stadt waren zahlreiche internationale Athleten sowie die heimische Elite dabei. Gall ist am Montag nach seinen Glanzleistungen in Frankreich - Sieger der Tour-Königsetappe und Rang acht im Gesamtklassement - nach Österreich zurückgekehrt. "Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzufinden nach zwei Tagen des Nichtstuns", sagte der 25-Jährige. Vor einer verdienten Verschnaufpause fährt er am Samstag noch das Eintagesrennen Clasica San Sebastian. "Wels war richtig, richtig hart, aber super, dass der Motor im Baskenland wieder läuft."