Europacup-Aus für Atletico durch 1:2 bei Gruppensieger Porto

Der zweifache Champions-League-Finalist Atletico Madrid (2014, 2016) ist in der Fußball-"Königsklasse" diesmal nach der Gruppenphase gänzlich aus dem Europacup ausgeschieden. Das Team von Coach Diego Simeone unterlag am Dienstag in Gruppe B am 6. Spieltag im iberischen Duell beim FC Porto 1:2 und fiel damit noch hinter Bayer Leverkusen zurück. Die in der Bundesliga schwächelnden Deutschen spielten sich mit einem Heim-0:0 gegen FC Brügge in die Europa-League-Zwischenrunde.

SN/APA/AFP/MIGUEL RIOPA Der Iraner Mehdi Taremi traf für Gruppensieger Porto erneut

Porto holte sich noch den Gruppensieg. Sie waren nach den ersten beiden Runden punktlos am Tabellenende gelegen, mit vier Zu-Null-Siegen in Folge ziehen sie nun aber als Tabellenerster ins Achtelfinale der Champions League ein. Mehdi Taremi traf zum sechsten Mal in vier Spielen (5.), auch beim 2:0 von Stephen Eustaquio (24.) agierte die Atletico-Abwehr mangelhaft. Auch Atleticos Treffer erzielte ein Porto-Spieler, das Eigentor von Ivan Marcano fiel aber erst am Ende der Nachspielzeit (90.+5). Brügge fiel nach drei Erfolgen zu Beginn auf Rang zwei zurück, der Aufstieg der Belgier war aber bereits fix gewesen. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte tat sich nach dem Wechsel mehr, auf Tore warteten die Fans allerdings vergeblich.