Europameister Niederlande und Kanada bei Frauen-WM weiter

Europameister Niederlande und Kanada sind bei der Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich ins Achtelfinale vorgestoßen. Die "Oranjeleeuwinnen" gewannen gegen Kamerun am Samstag in Valenciennes mit 3:1 (1:1). Die nach zwei Gruppenspielen ebenfalls beim Punktemaximum haltenden Kanadierinnen besiegten danach Neuseeland in Grenoble mit 2:0 (0:0).

SN/APA (AFP)/PHILIPPE HUGUEN Niederlande gewann 3:1 gegen Kamerun