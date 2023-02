Ex-Bundesliga-Kicker Lochoshvili erhält FIFA-Fairplay-Award

Die FIFA-Gala zur Ehrung der besten Fußballer des Jahres hat am Montagabend einen überraschenden Österreich-Bezug aufgewiesen. Ex-WAC-Profi Luka Lochoshvili, der mittlerweile für den Serie-A-Klub US Cremonese spielt, hat die Fairplay-Auszeichnung erhalten. Lochoshvili hatte am 27. Februar 2022 geistesgegenwärtig gemeinsam mit Christopher Wernitznig dem Austria-Spieler Georg Teigl wohl das Leben gerettet.

BILD: SN/APA/GERD EGGENBERGER/GERD EGGENB FIFA-geehrter Lochoshvili noch im WAC-Dress

Teigl war nach einem Zusammenstoß bewusstlos zu Boden gegangen. Lochoshvili hatte den Ernst der Lage sofort erkannt, und hat Teigl davor bewahrt, seine Zunge zu verschlucken. Wernitznig war davor nach eigener Erzählung zuvor gescheitert. Teigl hatte sich schwere Kopfverletzungen zugezogen, ist mittlerweile aber wieder gesund. Lochoshvili, der in Cremona mit dem Ex-Rapidler Emanuel Aiwu zusammenspielt, war per Videoschaltung in Paris dabei. "Ich möchte mich entschuldigen, dass ich nicht dabei sein kann, weil wir haben morgen ein Spiel", leitete der 24-jährige Georgier seine Rede ein. "Das ist natürlich eine Riesenauszeichnung für mich, ich möchte mich herzlich dafür bedanken. Ich freue mich sehr darüber, aber noch mehr froh bin ich darüber, dass wir das Leben eines Spielers retten konnten. Ich freue mich sehr, dass es ihm gut geht. Ich wünsche allen das Beste und vor allem Gesundheit, was das Wichtigste im Leben ist."