Ex-Fechter Posdjnakow soll Russlands NOK aus Krise führen

Der frühere russische Weltklassefechter Stanislaw Posdnjakow ist zum neuen Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) gewählt worden. Der 44-Jährige setzte sich in der Abstimmung am Dienstag mit 78,8 Prozent gegen den Ex-Schwimmer Alexander Popow durch, wie die Agentur R-Sport in Moskau meldete.

Wichtigste Aufgabe sei, nach der Doping-Krise die Beziehungen des russischen Sports zum Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und den Weltsportverbänden zu normalisieren, sagte der vierfache Olympiasieger im Säbelfechten. Im Kampf gegen Doping werde das NOK gerade den "Hochrisiko-Sportarten" in Russland und anderen Ländern helfen. Posdjnakow war seit 2016 NOK-Vizepräsident. Als NOK-Präsident in Russland folgt er auf den Politiker Alexander Schukow, der im April seinen Rücktritt erklärt hatte. Die russische Anti-Doping-Agentur (RUSADA) ist nach den Berichten über staatlich gelenktes Doping immer noch suspendiert. (Apa/Dpa)