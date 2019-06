Ex-Giro-Sieger Dumoulin stieg aus Dauphine-Criterium aus

Der niederländische Radstar Tom Dumoulin hat das als Tour-de-France-Vorbereitung geltende Criterium du Dauphine am Samstag vorzeitig beendet. Der Ex-Giro-Sieger und Tour-Zweite 2018 verzichtete wegen Knieschmerzen auf die letzten zwei Bergetappen, gab aber für die Tour Entwarnung. "Ich pausiere am Wochenende und gehe am Montag zurück zum Höhentraining", schrieb der 28-Jährige auf Twitter.

SN/APA (AFP)/ANNE-CHRISTINE POUJOUL Tom Dumoulin litt unter Knieschmerzen